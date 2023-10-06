Siirt Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başladı

Siirt Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 3x3 Sokak Basketbol Turnuva heyecanı Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın hava atışı yaptığı gösteri maçıyla başladı. Turnuvada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL tutarında çeşitli hediyeler verilecek.

Siirt Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 3x3 Sokak Basketbol Turnuva heyecanı Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın hava atışı yaptığı gösteri maçıyla başladı.

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "3x3 Sokak Basketbolu" turnuvası 4 kategoride başladı. Turnuvada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL tutarında çeşitli hediyeler verilecek.

Potadaki heyecan fırtınasını sokağa taşıyan turnuvada; büyük erkekler, gençler, yıldızlar ve bayanlar olmak üzere dört kategoride gerçekleştiriliyor.

Her etapta dereceye giren takımlara kupa ve madalya ödülünün yanı sıra toplamda 60 bin TL tutarında çeşitli hediyeler ve sürpriz ödüller verilecek.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Şahin Bey Parkı'nda başlayan sokak basketbol turnuvası 3 gün boyunca devam edecek. Cumartesi günü final ve ödül töreni ile sona erecek. - SİİRT