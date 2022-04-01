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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol,Çukurova Belediyespor: Aslı Ertek, Dilara Bilge, Lucija, Maria, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan (Derya Çayırgan, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal)İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Cansın Sürgün, Mendoza, Tuğçe Öcal, Şeyma Akbulut...

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol,

Çukurova Belediyespor: Aslı Ertek, Dilara Bilge, Lucija, Maria, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan ( Derya Çayırgan, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal)

İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Cansın Sürgün, Mendoza, Tuğçe Öcal, Şeyma Akbulut (Sinem Beyazıt, Aysun Aygör, Melda Güler, Zeynep Oturan, Aybüke Özdemir)

Setler: 20-25, 23-25, 25-27

Süre: 100 dakika (28, 33, 39)

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi play-off final etabı birinci gün ilk maçında İlbank, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Spor

Derya Çayırgan, Aslı Ertek, Çukurova, Sigorta, Spor, Haberler

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