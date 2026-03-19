Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi

Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif, Fransa U21 Milli Takımı'na davet edildi.

Ara transfer döneminde Angers'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif, Fransa'nın U21 milli takımına davet edildi.

İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Daha önce Fransa U16'ya çağrılsa da hiç forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu Sidiki Cherif, Fransa U21 takımına ilk kezdavet edilmeyi başardı.

RAKİPLERİ LÜKSEMBURG VE İZLANDA

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Fransa, 26 Mart'ta Lüksemburg, 30 Mart'ta İzlanda ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Sidiki, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

