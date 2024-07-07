Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Edirne'de gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, rakibi Sinan Yıldız ile güreşirken bayıldı. Pehlivan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde talihsiz bir an yaşandı.
SICAK HAVA ETKİLİ OLDU
Edirne'de 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri düzenleniyor. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.
BİR PEHLİVAN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Gonca, rakibiyle güreştiği sırada sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hakem Murat Orman ise bunun üzerine sağlık ekiplerini çayıra davet etti. Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti. Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.