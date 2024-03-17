Sibergöz-27 Operasyonu: Yasa dışı bahis firarisi Übeyit Bartin yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu düzenlenen Sibergöz-27 Operasyonu'nda yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin yakalandı. İçişleri Bakanı operasyonu "Yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleriyle duyurdu.

54 SAHTE HESAPTA İLGİ ÇEKİCİ PAYLAŞIMLAR

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili bilgileri şu ifadelerle duyurdu: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan, Übeyit Bartin'in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasa dışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.

268 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ KAPATILDI

54 Twitter(X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır."