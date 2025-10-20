Shota Arveladze: Mağlubiyeti Hak Ettik

Haberler

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Eyüpspor'a 2-0'lık mağlubiyet sonrası, takımın kötü performansını kabul ederek rakibi tebrik etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Eyüpspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, "90 dakika boyunca çok kötüydük. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik. Aslında maç çalıştığımız senaryo gibi geçti. Eyüpspor'u analiz ettik. Yeni hoca geldi ama çok farklı olmadı. Biz bugün hiçbir şey hak etmedik. Çok pozisyon verdik. Mağlubiyeti hak ettik. Rakibi tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Takımda sakat oyuncular olduğunu vurgulayan Arveladze, "Sakatlıklar vardı. Başkalarına şans verme zamanı geldi. Bugün kaleci ve defans da kötü değildi. Önde çok kötüydük" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
