Short Track yeni sezon hazırlık kampları erzurum’da tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Short Track Yeni Sezon Hazırlık Kampı ile Short Track Yeni Sezon Hazırlık Kampı Erzurum'da başarıyla sona erdi. Gerçekleştirilen kamplarda, yerli ve yabancı çok sayıda olimpik sporcu yeni sezon için buz pistine çıktı.

Erzurum'daki yüksek rakım ve tesis imkanlarında gerçekleştirilen uluslararası kampa, Türkiye Olimpik Kadro sporcularının yanı sıra Polonya ve Letonya Olimpik Kadroları ile Milli Takım sporcuları katıldı. Eş zamanlı olarak yürütülen diğer kampta ise Short Track TOHM, SEM ve Aday Milli Takım sporcuları ile Türkiye Şampiyonası'nda SEM baraj derecelerini elde eden genç yetenekler yeni sezon hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Sporcuların performans ve gelişim süreçlerine Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi de bilimsel ve akademik destek sağladı.

Federasyondan Teşekkür Mesajı

Kampların tamamlanmasının ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu, hazırlık sürecine katkı sunan kurum ve kişilere yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Federasyon tarafından yayımlanan mesajda, desteklerinden dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile il müdürlüğü personeline, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ve emniyet personeline teşekkür edildi.

Mesajda ayrıca, kamp süreçlerini yöneten Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Kamp Müdürü Ahmet Hamdi Işık, Kamp Müdürü Emre Ertan, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetimi ile teknik ekip ve kondisyoner Halim Müslü'ye de sporcuların gelişimine sundukları katkılardan dolayı şükran sunuldu.Hazırlık dönemini oldukça verimli geçiren short track sporcularının, önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni sezon yarışmalarında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı