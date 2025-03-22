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Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Başladı

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum Palandöken 2000'lik Buz Pistinde başladı. İki gün sürecek olan etkinliğe 38 kulüp ve 113 sporcu katılıyor.

- Short Track Türkiye şampiyonası Erzurum'da başladı

ERZURUM - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da yapılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2024 - 2025 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum Palandöken 2000'lik Buz Pistinde başladı.

İki gün devam edecek olan Short Track Türkiye Şampiyonası'na İstanbul, Ankara, Erzurum, Samsun ve Kocaeli illerinden Men/Women, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorileri olmak üzere, 38 kulüp ve 1 ferdi bölgeden toplam 113 sporcu katılıyor.

Yarışmada bugün bin 500 metre erkekler kategorisi, 2 bin metre karışık bayrak takımı kategorisi yarışları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Spor
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