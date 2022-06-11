Shane Larkin şov! Final serisinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı - Haberler

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Shane Larkin şov! Final serisinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı

Haberler.com - Spor
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Shane Larkin şov! Final serisinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 103-92 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Shane Lakin 37 sayı atarak Anadolu Efes'in galibiyetinde önemli bir rol üstlendi.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Anadolu Efes 103-92 kazandı.

Shane Larkin şov! Final serisinin 4. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı

ANADOLU EFES FARKI 1'E DÜŞÜRDÜ

Basketbol Süper Ligi'nde 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğünün bulunduğu final serisinin 3. maçını Anadolu Efes 103-92 kazandı. Shane Larkin'in 37 sayı atarak yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin 4. maçı 13 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

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Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

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