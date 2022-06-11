Shane Larkin şov! Final serisinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı - Haberler

Shane Larkin şov! Final serisinin 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı
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ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 103-92 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Shane Lakin 37 sayı atarak Anadolu Efes'in galibiyetinde önemli bir rol üstlendi.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Anadolu Efes 103-92 kazandı.
ANADOLU EFES FARKI 1'E DÜŞÜRDÜ
Basketbol Süper Ligi'nde 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğünün bulunduğu final serisinin 3. maçını Anadolu Efes 103-92 kazandı. Shane Larkin'in 37 sayı atarak yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin 4. maçı 13 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
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