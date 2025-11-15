Shane Larkin 8 Hafta Sakat Kaldı
Anadolu Efes'in milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek. Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan Larkin'in tendon yaralanması tespit edildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor