UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin başkenti Londra'da Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, kendileri için acı verici bir tecrübe olduğunu söyledi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Turan, Fenerbahçe'yi ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ederek sözlerine başladı.

Sarı-lacivertli ekibin sahada kendilerine oranla daha iyi işler yaptığını belirten Turan, "Doğru opsiyonlarda geç kaldık. Çıkışlarda 10'a 10 baskıya gelmedikleri halde bazı durumlarda fazla adamı bulamadık. Çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Genç ve potansiyelli kadronun bazen böyle sorunları oluyor. Acı verici bir tecrübe oldu. Mağlubiyetten çıkaracağımız derslerin farkındayız. Daha iyi ne yapabiliriz diye çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pes etmeden yola devam edeceklerinin altını çizen Arda Turan, "Hayatım boyunca pes etmedim. Pes etmeyeceğiz, hala şansımız var. Alacağımız 5-6 puan bizi bu işin içine sokabilir. Bu çocuklar çok genç, elimizde gelişimini tamamlamış bir oyuncu grubu yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bahanelerin arkasına sığınmadan, hayatım boyunca hiçbir zaman Polyannacılık oynamadım. Buna da ihtiyacım yok. Fenerbahçe ligden ziyade Şampiyonlar Ligi seviyesini daha iyi oynar, hocalarıyla birlikte bunu da gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum, kendi adımıza çıkarmamız gereken çok dersler var." diye konuştu.

"Bu oyunu insanların umudu için devam ettirmeye çalışıyoruz"

Arda Turan maçın ardından Emre Belözoğlu ile birbirlerini tebrik ettiklerini ve birbirlerini sevdiklerini vurguladı.

Fenerbahçe taraftarına da değinen Turan, "Taraftarın gücünün ne demek olduğunu benden daha iyi çok az kişi bilebilir, dünyanın en büyük takımlarında oynadım. Bunsuz olmanın da ne demek olduğunu biliyorum. Hamaset yaptığımı düşünen insanlar bile var, savaşta insanlar ölüyor ve biz burada bu oyunu insanların umudu için devam ettirmeye çalışıyoruz. Hayatımda ilk defa kaybetmiyorum, son defa da olmayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum, bugün Fenerbahçe ile başa baş oynadık, yaşlarına ve kariyerlerine bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız." şeklinde konuştu.

Takımının beklediği gibi oynamadığını da sözlerine ekleyen Turan, şunları söyledi:

"Bazen oyuncu kalitesi yetmeyebilir, oyuncuların bu seviyeyi anlayabilmesi için iyi bir ders oldu. Kante, Dünya Kupası'nı kaldırmış bir oyuncu, onlar gelişimlerini tamamlamış oyuncular, biz ise bu seviyeleri yeni yaşamaya başlıyoruz. 2-3 sene sonra bu takım çok iyi olacaktır, şu anda bazı şeyler için yeterli değiliz, ben dahil."

Kaynak: AA