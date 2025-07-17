Shakhtar Donetsk Tur Atlarken Beşiktaş'la Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ilves ile golsüz berabere kalarak tur atladı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Maçlar 24 ve 31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Finlandiya takımı Ilves ile berabere kalarak tur atladı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Finlandiya ekibi Ilves ile karşı karşıya geldi. Tampere kentinde oynanan mücadele golsüz sona ererken, Ukrayna temsilcisi tur atladı. Shakhtar Donetsk 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşılacak. İlk maçlar 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı

Pezeşkiyan'ın aracı yolda kaldı! Sebebi düşmanlarını fena güldürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.