Shakhtar Donetsk'in Sudakov'u: 'Beşiktaş'a karşı etkili bir oyun sergileyeceğiz'

Shakhtar Donetsk'in Sudakov'u: 'Beşiktaş'a karşı etkili bir oyun sergileyeceğiz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Georgiy Sudakov, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçında kendi oyunlarını sergileyerek puan almayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, teknik direktör Arda Turan'ın değişiklikleri ve yeni oyun anlayışına dair görüşlerini paylaştı.

Shakhtar Donetsk'in başarılı futbolcusu Georgiy Sudakov, Beşiktaş karşısında kendi oyunlarını ortaya koyarak puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna ekibinin başarılı futbolcusu Georgiy Sudakov, "Kendi planlarımız var. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. İlginç bir maç olacak. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Arda Turan'ın göreve gelmesiyle takımın oyun anlayışında ne gibi değişiklikler olduğuna dair de Sudakov, "Önceden daha serbest, 8 numara diye tarif edebileceğimiz bir pozisyonda oynuyordum. Şu an 10 numaraya yakın oynuyorum. Hocamız ceza sahasına daha yakın oynamamı, daha agresif olmamı istiyor. Bize oyunla ilgili birçok detay da veriyor. Bunları önemli buluyorum ve uygulamaya çalışıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Resmen açıklandı! Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü

Resmen açıklandı! Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.