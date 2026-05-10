Haberler

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde ligin 27. haftasındaki SK Poltava maçıyla şampiyonluğunu ilan etti. 4-0'lık galibiyetle puanını 66'ya çıkaran ekip, kulüp tarihindeki 16. lig şampiyonluğunu elde etti.

ARDA Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 27'nci haftasında deplasmanda SK Poltava ile karşılaşan Shakhtar Donetsk, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı'nda oynanan maçta turuncu-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Dmitro Kriskiv, Isaque Silva (2) ve Lassina Traore kaydetti.

İlk yarının uzatma dakikalarında Kriskiv'in golüyle öne geçen Shakhtar Donetsk, ikinci yarıda Isaque Silva'nın 55'inci ve 61'inci dakikada attığı gollerle farkı açtı. Mücadelenin 67'nci dakikasında sahneye çıkan Lassina Traore ise skoru belirledi.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi. En yakın takipçisi Polissya ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaran ekip, kulüp tarihindeki 16'ncı lig şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar

Rakipleri sandılar, yanlışlıkla kendi otobüslerini taşladılar
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...