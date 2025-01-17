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Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
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Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk yabancı VAR hakemi duyuruldu. Hatayspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maçta VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağı belirtildi.

ATAMA YAPILDI

Bu kararla birlikte, Süper Lig'deki maçlarda yabancı VAR hakemleri görmeye başlayacağız. Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.

İLK YABANCI VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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