Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Güncelleme:
Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde Aston Villa'da Boubacar Kamara diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İngiliz ekibinden kötü haber geldi. Kritik mücadele öncesi yaşanan sakatlık, Aston Villa cephesinde moralleri bozdu.

DEV MAÇ 22 OCAK'TA

Fenerbahçe ile Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi konuk ekipte önemli bir eksik netleşti.

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

BOUBACAR KAMARA SEZONU KAPATTI

The Athletic'in haberine göre Aston Villa'da defansif orta saha oyuncusu Boubacar Kamara, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Hafta sonu yapılan kontroller sonrası 26 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

ASTON VILLA'DA KRİTİK EKSİK

Bu sezon Aston Villa formasıyla 26 maçta görev alan Boubacar Kamara, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
