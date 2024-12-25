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"Sezonu kapattı" denilen Icardi'den haber var

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Forvet oyuncusu Mauro Icardi yaşadığı sakatlıktan dolayı Arjantin'de geçirdiği ameliyattan sonra çalışmalara başladı. "Soğuk oda" olarak bilinen kriyoterapi uygulamasına başlayan futbolcunun tedavisinin 8 ay süreceği belirtildi. Galatasaraylı yetkililer, ağrı eşiği yüksek olan Icardi'nin sezon sonundaki maçlara yetişeceği inancında.

Tottenham maçının 85. dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı MR sonuçlarına göre çapraz bağlarında yırtık ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi sezonu kapadı.

SON MAÇLARA YETİŞEBİLİR

Ameliyat olmadan önce rehabilitasyona başlayan Icardi, dizinde sakatlıktan dolayı oluşan ödemi gidermek için "soğuk oda" olarak bilinen "kriyoterapi" uygulamasına başladı. Uzmanlar Icardi'nin tedavisinin 8 aylık bir süreç olacağını söylüyor.

DAHA ÖNCE FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Galatasaraylı yetkililer ise ağrı eşiği çok yüksek olan Mauro Icardi'nin sezon sonundaki maçlara yetişeceği inancında. Arjantinli futbolcu geçen yaşadığı ağrı nedeniyle sezonun neredeyse tamamını iğne vurularak oynamıştı.

'Sezonu kapattı' denilen Icardi'den haber var

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıy d:

Gönderelim bence. Koca sezon oynamayınca formsuz olacak iyice..

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