Sezona damga vurmuştu! Ankaragücü, Ali Sowe hakkındaki kararını verdi

Süper Lig ekibi Ankaragücü, başarılı futbolcusu Ali Sowe ile yola devam etme kararı aldı. Başkent ekibi, yıldız futbolcusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, kiralık golcüsü Ali Sowe ile yeniden anlaşma sağladı. Bu sezon takıma katkısı ile dikkat çeken Sowe, önümüzdeki sezon da başkent ekibinin formasını giyecek.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZATILDI

Performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti. FIFA'nın Rusya'daki futbolculara tanıdığı serbest transfer hakkını 1 yıl uzatması sonrası, görüşmeler sadece MKE Ankaragücü ve Ali Sowe arasında yapıldı. Başkent temsilcisinde yine kiralık olarak forma giyecek golcü futbolcunun, Rostov ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 GOLE KATKI VERDİ

Bonservisi Rus ekibi Rostov'da bulunan Gambiyalı forvet, Ankaragücü ile bu sezon 36 maçta forma giyerken söz konusu mücadelelerde 16 gol atıp, 4 de asist kaydetti.