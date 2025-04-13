Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı sağ bek, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

"TÜM MAÇLARI KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mücadeleyi değerlendiren ve ligde kalan maçların önemi değinen Osayi-Samuel, "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız" dedi.

"SEZON BİTİNCE GÖRÜŞECEĞİZ"

Son olarak geleceği hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu "Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor! Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

OSAYI-SAMUEL'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.