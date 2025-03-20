Adı Galatasaray ile anılıyordu! Paulo Dybala, sezonu kapattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve sezon başında adı Galatasaray ile anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

AMELİYAT OLACAK

Roma, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada Dybala'nın sezonu kapattığını ve önümüzdeki günlerde ameliyata olacağını duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada "Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonundaki sakatlığın ardından önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. Oyuncu ve kulüp, sakatlığın en iyi şekilde iyileşmesi için doğru hareket tarzının bu olduğu konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Paulo'ya, hızlı bir iyileşme için en iyi dileklerimizle, seni bekliyoruz!" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıktı. Dybala, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol atıp 4 asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.