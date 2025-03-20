Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Paulo Dybala, sezonu kapattı

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Paulo Dybala, sezonu kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala, yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Dybala, söz konusu sakatlığı sebebiyle ilerleyen günlerde bıçak altına yatacak. 31 yaşındaki futbolcunun adı sezon başında Galatasaray ile anılıyordu.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve sezon başında adı Galatasaray ile anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

AMELİYAT OLACAK

Roma, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada Dybala'nın sezonu kapattığını ve önümüzdeki günlerde ameliyata olacağını duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada "Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonundaki sakatlığın ardından önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. Oyuncu ve kulüp, sakatlığın en iyi şekilde iyileşmesi için doğru hareket tarzının bu olduğu konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Paulo'ya, hızlı bir iyileşme için en iyi dileklerimizle, seni bekliyoruz!" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıktı. Dybala, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol atıp 4 asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title