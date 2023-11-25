Sezon başında Beşiktaş'ı beğenmiyordu şimdi telefonun başında haber bekliyor! Inter'in yıldızı Kartal oluyor

Beşiktaş'ın sezon başında transferini gerçekleştiremediği Davy Klaassen, bu kez menajerler vasıtasıyla kulübe tekrar önerildi. Siyah-beyazlılar, görüşmeler için 2 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından göreve gelecek yeni başkanı işaret etti. Inter forması giyen ve kendine kulüp arayan Klaassen, Beşiktaş'tan gelecek yanıtı bekliyor.

Beşiktaş'ta 2 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Inter, siyah-beyazlılara Hollandalı futbolcusu Davy Klaassen'i önerdi. Sezon başında yıldız futbolcuyu isteyen ama transfer edemeyen Beşiktaş, Inter'e seçim sonrasını işaret etti.

INTER'DE ARADIĞINI BULAMADI

Yaz transfer döneminde de Klaassen'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hem futbolcunun tavrı hem de şartlar nedeniyle renklerine bağlayamamıştı. Bu sezon Inter'e transfer olan Klaassen, İtalyan ekibiyle sadece 9 maça çıkabilen Hollandalı futbolcu, Inter'de aradığını bulamadı.

BEŞİKTAŞ'TAN GELECEK YANITI BEKLİYOR

Kulüp arayan Klaassen'i menajerleri ilk olarak Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlılar ise 2 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimlerinden sonrasını işaret etti. Klaassen, seçim sonrası Beşiktaş'tan gelecek yanıtı bekliyor.