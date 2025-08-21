Seza Çimento Elazığspor'un 2025-2026 Forma Numaraları Belli Oldu

Seza Çimento Elazığspor'daq futbolcuların 2025-2026 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon ilk hafta maçında Pazar günü Adana 01 FK ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da futbolcuların forma numaraları belli oldu. Futbolcu numaraları ve isimleri şöyle; 1 - Mücahit Çıra, 26- Yusuf Ayaz, 90- Muammer Yıldırım, 3- Muhammet Ömer Çakı, 5- Ercan Coşkun, 6- Süleyman Özdamar, 19- Arda Midiliç, 29- Mustafa Haluk Tan, 32- Mehmet Yılmaz, 35- Alpay Koldaş, 7- Erkan Eyibil, 8- Hakan Yavuz, 10- Beykan Şimşek, 11- Enes Soy, 14- Efe Tatlı, 17- Melih İnan, 20- Maksut Taşkıran, 22- Kerem Şenyüz, 23- Efe Baran Üzüm, 28- Alperen Aydın, 61- Halil İbrahim Sönmez, 66 Mikail Koçak, 97- Fuat Bavuk. - ELAZIĞ