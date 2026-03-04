Şeytanın aklına gelmez! Fark edilince iş işten geçmişti
Brezilya futbolunda ilginç bir taktik büyük ilgi gördü. Bir Cruzeiro futbolcusu, kart görme ihtimali ortaya çıkınca, takım arkadaşıyla gizlice yer değiştirdi. Bu durum, hakemin kart göstereceği oyuncunun değişmesiyle sonuçlandı ve kısa sürede yayıldı. Bu olay, futbolseverler arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.
- Brezilya futbolunda bir Cruzeiro futbolcusu faul sonrası yerde yatarken, takım arkadaşı onunla gizlice yer değiştirdi.
- Hakemin kart göstereceği oyuncunun değişmesiyle yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.
Brezilya futbolunda yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. Yerde yatan Cruzeiro futbolcusunun kart görme ihtimali ortaya çıkınca, takım arkadaşı gizlice onunla yer değiştirerek dikkat çeken bir hamle yaptı.
KART GÖRMEMEK İÇİN YER DEĞİŞTİRDİ
Karşılaşma sırasında faul sonrası yerde kalan Cruzeiro futbolcusu hakemin kart göstermek üzere yanına gelmesini beklerken, takım arkadaşı sessizce yanına yaklaştı. O anlarda iki oyuncunun gizlice yer değiştirdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Hakemin kart göstereceği oyuncunun değişmesiyle yaşanan anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler futbolseverler arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.