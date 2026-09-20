Seymen Özbaş, Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+3 sitede yayında
Güncelleme:
Milli sporcu Seymen Özbaş, Fransa'nın Gradignan bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Güney Koreli Yun Do Song'a 40-34 yenilen Özbaş, şampiyonayı üçüncülükle tamamladı.
Milli sporcu Seymen Özbaş, Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 3. oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Fransa'nın Gradignan bölgesinde gerçekleştirildi.
Yarı finalde Güney Koreli rakibi Yun Do Song'a 40-34 mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA