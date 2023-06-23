Seyhan Belediyesi U-15 Yaş Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası tamamlandı

Seyhan Belediyesi'nin 'U-15 Yaş Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası' tamamlandı. Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde organize edilen turnuvanın final karşılaşmalarına katılarak geleceğin yıldız futbolcu adaylarının saha içerisindeki mücadelesini izleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kulüplerin altyapıya büyük önem vermesi gerektiğini söyledi.

Üç hafta süren ve ailelerin de büyük bir ilgi gösterdiği U-15 Yaş Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası'nda; Adana spor birinci, Vefa spor ikinci, Yüksel Gençlik spor üçüncü, Seyhan Belediye spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle alt yaş gruplarının müsabakalarının iptal edildiğini hatırlatan Başkan Akay, şunları söyledi:

"Düzenlenen turnuvalar ile maç eksikliğinin giderilmesi hedeflenildi ve amaca da ulaşıldı. Zevkli ve heyecan dolu müsabakalara tanıklık ettik. Bizim için tüm takımlarımız şampiyondur. Geçmişte Türk futboluna önemli isimleri kazandıran Adana'mızdan önümüzdeki yıllarda da yetenekli futbolcuların yetişmesi adına desteğimizi esirgemeyeceğiz. Ailelerimizi de çocuklarını spora teşvik etmelerinden dolayı kutluyorum. Final törenimizde bizlerle bir arada olan Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, spor paydaşlarının temsilcilerine, katılım gösteren tüm kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."