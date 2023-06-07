Seyhan Belediyesi U-15 Yaş Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası başladı

Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği 'U-15 Yaş Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası' Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde başladı.

Seyhan Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen maçlar sonucu alt yaş gruplarının oluşan maç eksiğini gidermek için 'U-15 Yaş Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası' düzenliyor.

Pandemi ve deprem nedeniyle son dönemlerde sportif faaliyetlerin düzenli olarak yapılamadığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Diğer branşlarda olduğu gibi futbolda da alt yaş gruplarına turnuvalar düzenlemekteyiz. Buradaki amaç, maç eksikliğinin ortadan kalkması. Kulüplerimizin başarılı olabilmesi için altyapılarının sağlam olması gerekiyor. Söğütlü Futbol Tesisi'mizde yapılan U-13 Yaş Futbol Turnuvası'nın ardından Bahçeşehir Spor Kompleksi'mizde de U-15 Yaş Futbol Turnuva'mızı başlattık. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.