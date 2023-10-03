Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Amatör Spora Destek Veriyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Amatör sporlara her zaman destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen ve Süper Amatör Küme Futbol takımlarının yer aldığı Seyhan Belediye Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası start aldı. Üç gün sürecek olan turnuvada 7 takım yer aldı.

"Amatör spordan desteğimizi esirgemiyoruz"

Amatör Spor'a göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük bir önem verdiklerini belirten Akay, " İmkanlarımız dahilinde kulüplerimizin her zaman yanında yer alıp destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Amatörlük olmadan profesyonellik olmaz. Süper amatör küme takımlarımızın yer aldığı futbol turnuvasına katılan takımlarımıza başarılar diliyorum " ifadelerini kullandı.

Yarı finale yükselen takımlar belli oldu

Bahçeşehir Spor Kompleksi, Güneypark ve Güneyyıldızı Stadı'nda oynanılan ilk karşılaşmalar sonrasında Yenibeygücü'nü yenen Deveci Gençlik spor Kulübü, Gülpınar spor karşısında kazanan Yapı Meslek Spor Kulübü, Seyhan Belediyespor karşısında galibiyete uzanan Dağlıoğluspor Kulübü ve ilk haftayı BAY geçiren Şampiyon Çocukspor yarı finale yükselen takımlar oldu.

4 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan yarı final müsabakalarının ardından finale yükselen iki takım belli olacak. Cuma günü oynanılacak olan finalde rakibine üstünlük sağlayıp Seyhan Belediye Başkanlığı Kupası'na uzanan takım Çukurova İlçesi'nde düzenlenen turnuvanın birincisi ile pazartesi günü Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları, 4 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Dağlıoğluspor - Yapı Meslek Spor Kulübü ve Deveci Gençlik Spor Kulübü - Şampiyon Çocuk Spor Kulübü maçı saat 20.00'da M. Gülergin Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması ise 6 Ekim Cuma günü, M. Gülergin Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak. - ADANA