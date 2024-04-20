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Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren okullara ödülleri verildi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Seydikemer İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında Karaköy Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuva sonunda yapılan törende dereceye giren okullara ödülleri verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Ercan, turnuvanın gençlerin sporla iç içe olmalarını sağladığını ve onların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen tören ile verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Seydikemer İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada, Karaköy Ortaokulu şampiyonluğu elde ederken, Atatürk Ortaokulu ikinci, Alaçat Şehit Er Adem Şimşek Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Ercan; "Bu turnuva, gençlerimizin sporla iç içe olmalarını sağlamanın yanı sıra onların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Sporcu nesiller yetiştiren öğretmenlerimize ve azimli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi ile bayramın coşkusunu ve önemini vurguladığı ifade edilirken, genç yeteneklerin sergilediği performans ise takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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