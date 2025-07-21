Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
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Milli taekwondocu Şevval Çakal, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 62 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Çakal, turnuvadaki maçlarının tamamını kazanarak bu başarıya ulaştı.

MİLLİ taekwondocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlenen oyunlarda ilk turu seri başı olarak maç yapmadan geçen Şevval Çakal, ikinci turda Kazakistan'dan Aisha Adilbekkyzy'i 2-0, çeyrek finalde Ekvador'dan Mell Karen Mina Ayovi'yi 2-1, yarı finalde Tayland'dan Sasikarn Tongchan'ı 2-0 ve finalde Çekya'dan Petro Stolbova'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Milli sporcu, mutluluğunu tatamide milli takım antrenörü Sevde Mavi Var ile birlikte tur atarak kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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