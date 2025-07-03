Sevim Akbaş U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Sevim Akbaş U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mücadele eden Sevim Akbaş, finale yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, ilk turda Bulgar rakibi Desislava İvanova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Litvanyalı Anna Tieliegina'yı 11-3 yenen milli güreşçi, yarı finalde bireysel olarak mücadele eden Rus sporcu Elena Kurova'yı 6-2 yenerek finale yükseldi. Finalde ise U23 Avrupa Güreş Şampiyonu Azerbaycanlı Günal Hurbanova ile karşılaşan Sevim Akbaş, rakibine 9-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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