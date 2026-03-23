Sevilla'da Matias Almeyda dönemi sona erdi
İspanya'nın Sevilla kulübü, teknik direktör Matias Almeyda ile yollarını ayırdığını duyurdu. Almeyda'nın yönetiminde takım 32 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sevilla, Matias Almeyda ile ekibine gösterdikleri çaba ve profesyonellik için teşekkür eder, kendisine gelecekte başarılar diler." denildi.
Haziran 2025'te göreve gelen 52 yaşındaki Arjantinli teknik adam, 32 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz