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Sevilla, Galatasaray'ı rahat bırakmıyor! Nelsson transferini bitirmek için düğmeye bastılar

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Galatasaray'dan Marcao'yu renklerine bağlayan Sevilla'nın Nelsson ısrarı sürüyor. İspanyol devi son olarak sarı-kırmızılılara 14+4 milyon euroluk bir teklif sunarken, Galatasaray futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euronun ödenmesini istiyor.

Sevilla, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için ısrarını sürdürüyor. İspanyol ekibi sarı-kırmızılıların kapısını yeni bir teklifle çaldı.

GALATASARAY, 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Bu sezon Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon euroya transfer eden Sevilla bu kez Nelsson için 14+4 milyon euro bonuslarla teklif yaptı. Galatasaray yönetimi serbest kalma maddesi olan 25 milyon euronun altında oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

Sevilla, Galatasaray'ı rahat bırakmıyor! Nelsson transferini bitirmek için düğmeye bastılar

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Galatasaray Danimarkalı stoperi geçen sezon 4 yıllık taksitler halinde 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.

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