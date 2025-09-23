Haberler

Sevilay Öztürk, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Sevilay, aynı zamanda bu mesafede gümüş madalya alarak toplamda iki madalya elde etti.

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece ikinci madalyasını elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
