Sevilay Öztürk, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece ikinci madalyasını elde etti.