Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Alessia Orro'nun erkek arkadaşı Matteo Picchio, Orro'nun Fenerbahçe'ye transferi için kendi voleybol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Picchio, kariyerini bırakma kararının ardından sporla ilgili başka bir alanda çalışmayı planladığını ve büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin takımlarından birinde staj yapacağını ifade etti.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vero Volley'den Alessia Orro'yu kadrosunda katmıştı.

SEVGİLİSİ İÇİN VOLEYBOLU BIRAKTI

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Alessia Orro'nun erkek arkadaşı Matteo Picchio, Orro'nun sarı-lacivertli kulübe transferi için voleybolu bıraktığını açıkladı.

26 yaşındaki İtalyan yıldızın kendisi gibi voleybolcu olan erkek arkadaşı Matteo Picchio Volley News'e önemli açıklamalarda bulundu.

Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti

"TAKİP EDEBİLMEK İÇİN VOLEYBOLU BIRAKTIM"

Matteo Picchio, Alessia'yı takip etmek için Türkiye'ye gitmeye karar verdiğini belirterek, "Bu yüzden voleybolu bırakmaya karar verdim. Onu bu macerada takip etmenin tek yolu buydu." dedi.

Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti

"TÜRKİYE'DE TAKIM BULMAYA ÇALIŞTIM AMA..."

İstanbul'da oynayabaliceği bir takım bulmaya çalıştığını kaydeden Picchio, "Ama bunun mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Orada yabancı kuralı çok katı. Sahada oynayan değil, kadroda bulunan yabancıları sayıyorlar. Ayrıca yabancı oyuncuların lisans maliyetleri de çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ BİR ŞİMŞEK GİBİ GELDİ"

Kız arkadaşı Alessia Orro'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Matteo Picchio, "Alessia'ya Fenerbahçe'nin teklifi gökten bir şimşek gibi geldi. Ondan önce, Milano'da devam etmeye ikna olmuştu ve ben de Monza'da oynamaktan son derece mutluydum. Hatta gelecek yıl için sözleşme yenilemeyi bile konuşmuştuk." dedi.

"STAJ YAPACAĞIM"

Voleybolu bırakma kararının ardından sporla ilgili başka bir alanda çalışmak istediğini vurgulayan Picchio, "17 yaşımdan beri kafamda olan kişisel bir projeyi hızlandırma kararı aldım. Ben Spor Yönetimi ve Spor Bilimleri mezunuyum ve yüksek lisansımı bitirmek üzereyim. Hayalim her zaman atletik antrenör olmaktı. Voleybolun bu projeyi gerçekleştirmek için bir araç olduğunu düşünüyordum ama sonunda başka bir yoldan bu hedefe ulaşacağım. Eğitimimi tamamlayacağım ve ardından Türkiye'de bir staj yapacağım, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin takımlarından birinde. Ayrıca 1-2 yüksek lisans programı yapmayı da düşünüyorum. Alessia bu konuyu Velasco ile konuştu o da bana dünyanın en iyileri olan Türk haltercilerle bazı kurslar yapmamı tavsiye etti. Bu kursları da kesinlikle yapacağım." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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