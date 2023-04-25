Sesi titreyen Arda Güler, taraftarın yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı

3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor maçında 2 gol atan Arda Güler, karşılaşma sonrası büyük yıkım yaşadı. Taraftar, takım adına özür dileyen ve duygusal bir halde gözüken Arda'yı bağrına bastı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada taraftarı önünde 2 puan bıraktı.

ARDA DAMGA VURDU

18 yaşındaki Arda Güler, attığı 2 şık golle maça damga vurdu. Genç yetenek, maçın son bölümünde de oyundan alındı. Karşılaşma sonrası açıklamaya çıkan ilk isim de Arda oldu.

"GÜCÜMÜZ KALMADI"

Duygu dolu açıklamalar yapan Arda, taraftarın yüreğine dokundu. Genç futbolcu, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek bir gücümüz de kalmadı artık. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olurdu ama hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz" dedi.