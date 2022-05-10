"Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
'Sesi Görenler' ile genç milli futbolcular bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre iki takımın kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen buluşmada Sesi Görenler Milli Takımı oyuncusu Ercan Bayraktar kısa maç anlatımı gerçekleştirdi. Birlikte yürüyüş yapan iki takımın futbolcuları, birbirlerine başarı diledi.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Federasyonu, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title