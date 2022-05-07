Sesi Görenler Futbol Ligi'nin 2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Futbol Ligi'nin 2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Futbol Ligi'nin 2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile kulüp temsilcileri katıldı.
Bu sezon 8'incisi düzenlenecek Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:
Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü-Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü
Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü-İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübü
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü-Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü
Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü-Türkiye Görme Engelliler Derneği Spor Kulübü