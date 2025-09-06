Haberler

Servetine servet katacak! TFF'den Montella'ya zam

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yıllık ücretini 1,8 milyon eurodan 2,2 milyon euroya çıkardı. TFF'nin bu hamlesi, Dünya Kupası elemeleri öncesinde gerçekleşti.

A Milli Takım'ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yıllık ücretine zam yapıldığı ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde başarılı hocayla haziran ayında masaya oturan TFF, Montella'nın yıllık 1,8 milyon euro olan sözleşmesini 2,2 milyon euroya yükseltirken, mukavele süresini de 2026'dan 2028'e uzattı.

İbrahim Çelik
