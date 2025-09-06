Servetine servet katacak! TFF'den Montella'ya zam
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yıllık ücretini 1,8 milyon eurodan 2,2 milyon euroya çıkardı. TFF'nin bu hamlesi, Dünya Kupası elemeleri öncesinde gerçekleşti.
A Milli Takım'ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yıllık ücretine zam yapıldığı ortaya çıktı.
SERVETİNE SERVET KATACAK
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde başarılı hocayla haziran ayında masaya oturan TFF, Montella'nın yıllık 1,8 milyon euro olan sözleşmesini 2,2 milyon euroya yükseltirken, mukavele süresini de 2026'dan 2028'e uzattı.