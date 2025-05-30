Sertaç Şanlı: EuroLeague Şampiyonluğu İçin 10 Aylık Çalışmanın Meyvesini Aldık

Sertaç Şanlı: EuroLeague Şampiyonluğu İçin 10 Aylık Çalışmanın Meyvesini Aldık
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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Sertaç Şanlı, zaferin ardından hissettiklerini paylaştı. Şanlı, şampiyonluğun getirdiği duygu yoğunluğunu ve takım arkadaşlarıyla olan mutluluğunu ifade etti.

Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL, -FENERBAHÇE Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, zaferin ardından yaşadığı duyguları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"EuroLeague şampiyonluğu elde ettik, bunun üzerine bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum" diyen Şanlı, "Sezon boyunca her şeyi bu anı yaşamak için geçirdik. Bu hissiyat her şeyin ötesinde. 10 ay boyunca bunun için çalışıp ter döktük. Bu duygu anlatabileceğim bir şey değil. Bu hissin geçmesini de hiç istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Şu an sadece eğlenip bu anın tadını çıkartmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sevincini ilk olarak eşiyle paylaştığını belirten Şanlı, "Maç içinde sürekli süreye baktım. Son 30 saniyede eşimi gördüm, gözyaşlarını tutamıyordu. Maç biter bitmez onun yanına koştum. Sarıldık. Çok güzeldi. Bunu yaşamayı hak ettik" dedi.

Play-off döneminde yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Şanlı, "Talihsiz bir sakatlıktı ama geçti. İlk kez yaşadığım bir şey değil. Şu an EuroLeague şampiyonuyuz. Ne mutlu bize" diye konuştu.

Şanlı, sosyal medyada taraftarlardan gelen ilgiyi de değerlendirerek, "Özellikle maç sonu Suadiye'de, Caddebostan'da ve sahilde insanların verdiği tepkileri gördüm. Çok mutluyum. Takım olarak tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

EuroLeague kupasını kaldırdığı anda neler hissettiği sorulan Şanlı, "O an 'İyi ki bu takımdayım' dedim" sözleriyle duygularını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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