Sertaç Şanlı, Dubai Basketbol Takımına Transfer Oldu

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, bu sezon Euroleague'de mücadele edecek Dubai Basketbol takımına transfer oldu.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile Basketbol Süper Ligi, Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan pivot, yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdı. Sertaç, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Dubai Basketbol'a imza attı. Dubai ekibi, transferle ilgili duyuruyu resmi internet sitesinden yaparken oyuncunun kariyerine dair bilgiler aktarıldı.

2025-2026 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek olan Dubai Basketbol'dan, Sertaç'ın yeteneği ve liderliği ile takıma deneyim getireceğine dikkat çekildi. - İSTANBUL