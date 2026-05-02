Serkan Özbalta: "Senenin hesaplarını yapmalıyız"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çorum FK ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunarak, "Ligi kazasız, belasız çok temiz bir şekilde bitirdik.

Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çorum FK ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunarak, "Ligi kazasız, belasız çok temiz bir şekilde bitirdik. Bizim için gurur verici tablo. Senenin hesaplarını yapmalıyız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Erzurum spor FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin son maçına tek antrenmanla çıktıklarını ve mağlup olmadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Özbalta, "Şampiyonluk kutlamaları, oyuncuların röportajları derken bir tane antrenmanla maça çıktık. Beş tane de oyuncumuzun olmadığı bir karşılaşmaydı. En nihayetinde ligin kaderini değiştirmek istemiyoruz. Geçen hafta Bandırma maçında da söyledik. Bizim için içerde oynadığımız müsabaka son derece önemliydi, içerde hiç kaybetmemiştik. O açıdan bizim için önemliydi. Diğer taraftan Bandırma, Keçiörengücü ve Manisa'nın play-off'a kalma iddiaları devam ediyordu. Bu anlamda spor camiasına bir güven aşılayabildiysek bizim için çok gurur verici bir tablo oldu. Bütün takımlar bunu yapmaya çalışıyor. Geçen hafta Bodrum takımının 5'inci dakikada 10 kişi kalıp maçın sonuna kadar maçı bırakmaması son zamanlarda baktığımızda çok temiz bir lig oldu. Birincisi de bizim adımıza da öyleydi. Çorum takımının da 3'üncü olma şansı vardı. Belki olabileceklerdi. Onlar da play-off'a hazırlanıyorlar. Hem onlar açısından hem bizler açısından son müsabaka önemliydi. Play-off'a devam edecek Çorum FK karşısında ligi kazasız, belasız çok temiz bir şekilde bitirdik. Bizim için gurur verici tablo. Senenin hesaplarını yapmalıyız" dedi.

Çorum FK'ye play off'ta başarılar dileyen Serkan Özbalta, "Çorum FK'de çok güzel günlerim geçti. Play-off oynadık, kısmetimiz yoktu. O zaman deplasmanda Bodrum maçında penaltılarla kaybettiğimiz serüvenimiz vardı. Orada talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Allah'a şükürler olsun bu sene rabbim Bodrum'da garantilemeyi, kupa kaldırmayı nasip etti. Çorum FK'ya da play-off'ta Süper Lig yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
