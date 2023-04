Serkan Karakuş: 'Kendileri küçük, yürekleri büyük'

Kayseri Atletikspor Antrenörü Serkan Karakuş, "22 maç oynayıp hiç yenilgi yüzü görmeyen yaşı küçük ama yüreği büyük tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçında Erciyes Esen Makine FK'yı penaltılar sonucu mağlup eden Kayseri Atletikspor'da büyük sevinç hakim. Kayseri Atletikspor Antrenörü Serkan Karakuş yaptığı açıklamada, "Toplamda 22 maç oynayıp hiç yenilgi yüzü görmeyen yaşı küçük ama yüreği büyük tüm sporcularımın göstermiş olduğu mücadele, azim, gayret ve fedakarlıktan dolayı alınlarından öpüyorum. Bu şampiyonlukta maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda olan kulüp başkanımız Adil Özhan'a, yönetimimizde bulunan ve her zaman bizimle birlikte olan emeğini desteğini esirgemeyen Altan Özhan'a, Eray Tak'a Bünyamin Payas'a İhsan Çelik'e kulüp koordinatörümüz Bekir Dağlı'ya sezon başında birlikte yola çıktığımız ve şu anda askerde olan Esef Akdere'ye kaleci antrenörümüz Ergin İptaş'a, kulüp hocalarımız Ferdi Yılmaz'a, Özcan Irmak'a ve bizi her fırsatta destekleyen tüm velilerimize, altyapı sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ