Mustafa Boran: 'Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında haftasında Serikspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran açıklamalarda bulundu. Boran, "Sinan Hoca bugün cezalıydı, ona vekaleten ben görevde bulundum. Herkesin malumu görüyorsunuz; kadromuzdan 12 tane oyuncu gitti. Yerlerine gelen oyuncuların henüz adaptasyon sorunu var. Geldiler, üç gün sonra maça çıktılar, hala bunu atlatamadık. Hem maddi hem manevi problemlerimiz var. Bu problemlerle uğraşıyoruz, bunlarla mücadele ediyoruz. Çözmeye çalışıyoruz, olmuyor bazen. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama imkanlar, gelişen olaylar. Çok da söylenecek bir şey yok. Sahadaki futbolla ilgili de konuşacak çok bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz, futbolcular yapıyor, personel yapıyor ama olmuyor" açıklamasında bulundu. - MUĞLA