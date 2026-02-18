Haberler

Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından

Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, Arca Çorum FK'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından, oyunun umut verici olduğunu ve gelecek haftalar için hazırlık yapacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-2 yenilen Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, yenilgiye rağmen oyun anlamında gelecek haftalar için umutlandıklarını söyledi.

Boran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının çok verimli geçtiğini söyledi.

İkinci yarıda bireysel hatadan yedikleri golün hem konsantrasyonlarını hem de oyun disiplinlerini sarstığını belirten Boran, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle kaybettiğimiz öz güveni geri kazandık. Aynı öz güveni bugün burada sahaya yansıttık. Aslında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bugün buradan puanla ayrılmak istiyorduk. Bu nasip olmadı ama özellikle ilk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bunu da düzeltip oyunu 90 dakikaya yayacak şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da aslında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Maçta iki defa geriye düştüklerini ama çevirmesini bildiklerini aktaran Uçar, "Bu takımın daha çok mücadele etmesi gerekiyor. Arada golleri bulduk. Bunun için mutluyuz ama bu takımın hedefi şampiyonluk. Çorum halkı bu takımdan şampiyonluk bekliyor. İnşallah biz de onlara bunu vereceğiz. İnanıyoruz ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Servet Tümer -
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı