Branimir Petrovic: "Oyunumuzu çok beğenen yoktur ama biz buraya puan almaya geldik"

Serikspor, Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Branimir Petrovic, oyunlarından memnun olmadıklarını ancak puan almak için geldiklerini belirtti.

Serikspor Teknik Direktörü Branimir Petrovic, Ankara Keçiörengücü karşılaşması ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kimse galibiyeti hak etmedi, bu yüzden maç 0-0 bitti. Biliyorum ki oyunumuzu çok beğenen yoktur ama biz buraya puan almaya geldik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Serikspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Petrovic, "Bugün sahada karakterli bir takım gördük. Eğer daha erken bu karakteri gösterebilseydik sahada daha fazla puana sahip olabilirdik ama daha hiçbir şey kaybetmiş değiliz. İki farklı takım, iki farklı hedef, umuyoruz ki ligde kalırız, Keçiörengücü'de play-off oynar. Çünkü çok iyi takıma sahipler. Bugünkü maçta onlar topu kontrol ediyordu ama bana göre biz maçı kontrol ediyorduk. Kontrataklar daha etkili olabilseydik, golleri atıp belki 3 puanla ayrılabilirdik. Bu yüzden futbolu seviyoruz çünkü futbolun gidişatı belli, maçların gidişatı belli. Bugün kimse galibiyeti hak etmedi, bu yüzden 0-0 bitti maç. Biliyorum ki oyunumuzu çok beğenen yoktur ama biz buraya puan almaya geldik" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
