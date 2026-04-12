Branimir Petrovic: 'Oyunumuzu çok beğenen yoktur ama biz buraya puan almaya geldik'

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Serikspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Petrovic, "Bugün sahada karakterli bir takım gördük. Eğer daha erken bu karakteri gösterebilseydik sahada daha fazla puana sahip olabilirdik ama daha hiçbir şey kaybetmiş değiliz. İki farklı takım, iki farklı hedef, umuyoruz ki ligde kalırız, Keçiörengücü'de play-off oynar. Çünkü çok iyi takıma sahipler. Bugünkü maçta onlar topu kontrol ediyordu ama bana göre biz maçı kontrol ediyorduk. Kontrataklar daha etkili olabilseydik, golleri atıp belki 3 puanla ayrılabilirdik. Bu yüzden futbolu seviyoruz çünkü futbolun gidişatı belli, maçların gidişatı belli. Bugün kimse galibiyeti hak etmedi, bu yüzden 0-0 bitti maç. Biliyorum ki oyunumuzu çok beğenen yoktur ama biz buraya puan almaya geldik" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı