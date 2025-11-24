Serikspor, Sarıyer'i 3-0 Geçti
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serik Spor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Maçta goller Kirill Gotsuk ve İliya Berkovskiy'den geldi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Serikspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kirill Gotsuk'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada kaleci Alperen'in pas hatasıyla topu kazanan Berkovskiy'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
62. dakikada Amaral'ın pasında ceza sahası içinde Berkovskiy, topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Lütfi Aydın, Onur Gülter
Serikspor: Erten Ersu, Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov (Gökhan Akkan dk. 58), Bilal Ceylan (Sertan Taşqın dk. 85), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Iliya Berkovskiy (Gökhan Altıparmak dk. 69), Marcos Silva (Şahverdi Çetin dk. 85), Kerem Şen, Joao Amaral, Şeref Özcan (Gökhan Karadeniz dk. 85)
Yedekler: Ender Güneş, Baha Karakaya, Halim Ayaz Yükseloğlu
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Sarıyer: Alperen Uysal, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Hamidou Traore (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 45), Malaly Dembele, Julien Anziani (Eşref Korkmazoğlu dk. 78), Berkay Aydoğmuş (Muhammet Mert dk. 45), Ömer Bayram, Ozan Sol (Baran Engül dk. 67), Axel Urie (Oğuzhan Yılmaz dk. 85)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Papy Djilobodji, Tuncay Soyak, Eren Eker
Teknik Direktör: Ümit İnal
Goller: Kirill Gotsuk (dk. 8), İliya Berkovskiy (dk. 58 ve 62) (Serikspor)
Sarı kartlar: Malaly Dembele, Metehan Mert, Hasan Emre Yeşilyurt, Fethi Özer (Sarıyer), Gökhan Altıparmak, Bilal Ceylan (Serikspor) - BOLU