Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Topalli ve Gökhan Altıparmak'tan geldi.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serdar Osman Akarsu, Selim Şenöz

Serikspor : Veysel Sapan, Martynov, Sadygov (Dk. 46 Topalli), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 70 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 90+6 Şeref Özcan), Caner Cavlun, Burak Asan, Nalepa, Gökhan Altıparmak

Sakaryaspor : Szumski, Batuhan Çakır, Pena (Dk. 58 Soro), Emre Demir (Dk. 87 Haydar Karataş), Kerem Şen (Dk. 81 Zwolinski), Serkan Yavuz (Dk. 46 Emrecan Terzi), Alaaddin Okumuş, Fofana, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 58 Owusu), Poyraz Efe Yıldırım

Goller: Dk. 88 Topalli (Penaltıdan), Dk. 90+7 Gökhan Altıparmak ( Serikspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Bilal Ceylan ( Serikspor ), Dk. 59 Owusu, Dk. 78 Soro ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
