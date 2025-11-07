Serikspor, Sakaryaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile mücadele edecek.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Serikspor'da ameliyat olan Mesut Can Tunalı ve kaleci İbrahim Demir ile Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Burak Asan, dışında eksik bulunmuyor.

Sezonda 4 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda 16 puan toplayan Antalya temsilcisi, rakibinin bir puan gerisinde 12. sırada yer alıyor.