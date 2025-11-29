Haberler

Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç öncesinde İmaj Altyapı Vanspor, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız' pankartıyla dikkat çekti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen (72 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Medeni Bingöl, Regis, Traore (Dk. 53 Emir Bars), Jevsenak, Mehmet Maniş (Dk. 72 Batuhan Kör), Erdem Seçgin, Jefferson, Cedric, Vlachomitros (Dk. 77 Hasan Bilal)

Serikspor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Bilal Ceylan, Marcos Silva, Kerem Şen (83 Şahverdi Çetin), Serkan Emrecan Terzi, Amaral (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Şeref Özcan (68. Sami Gökhan Altıparmak), Berkovskiy (90+3 Sertan Taşqın)

Goller: Dk. 49 Berkovskiy (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Medeni Bingöl, Dk. 56 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 9 Gotsuk, Dk. 22 Bilal Ceylan, Dk. 66 Martynov (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İmaj Altyapı Vanspor, sahaya "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
