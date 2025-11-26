Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor Maçına Hazırlanıyor
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak. Takım, antrenör Sinan Paşalı eşliğinde idmanlara devam ediyor.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İmaj Altyapı Vanspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor ile 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Van Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya temsilcisi ligde 22 puanla 9'uncu, Van ekibi ise 21 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor